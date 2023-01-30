コロナ病床を段階的に縮小、感染状況安定で

韓国コロナ病床を段階的に縮小、感染状況安定でPICK UP社会NEW国・地域韓国業種社会関連タグ韓国社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW海外団体旅行、２月６日に一部解禁＝３年ぶり中国-全国観光観光政策・法律・規制NEW一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制NEW中国のコロナ感染者、既に11億人超えか中国-全国社会保健医療社会一般NEW日本企業は再開歓迎、航空便回復にも期待中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW関連記事コロナ対策の活動制限撤廃、２年９カ月ぶりインドネシア社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ規制、緩和地域を拡大 全国約50カ所に、警戒レベル１フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制〔ミ島通信〕ダバオ市、顔シールドの着用義務を解除フィリピン医薬保健医療陸運政策・法律・規制首都圏、厳しい外出制限適用 戦略見直し感染抑制へ、16日からフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制シマノ、自転車人気で増益日本製造決算その他製造