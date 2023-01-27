マスク義務、解除は３月以降に＝専門家

香港マスク義務、解除は３月以降に＝専門家PICK UP社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（26日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWマスク義務、解除は３月以降に＝専門家香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW新たに2401人感染、前日から106人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者3.5万人、死者26人増韓国社会保健医療社会一般NEW銀行の営業時間、30日から「９時～16時」に韓国金融金融一般NEW関連記事夏に南半球からの感染流入が急増も、専門家香港社会保健医療社会一般マスク着用、感染防止に効果＝香港大香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制マスク着用の義務化を提言、香港大専門家香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制呼吸器感染の治療に効果、香港大が物質発見香港医薬保健医療医薬品教育新型コロナウイルス、監視体制強化へ香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制