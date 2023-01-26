新規感染164人、前日から31％増加（25日）

シンガポール新規感染164人、前日から31％増加（25日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（26日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWマスク義務、解除は３月以降に＝専門家香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW新たに2401人感染、前日から106人増香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者3.5万人、死者26人増韓国社会保健医療社会一般NEW銀行の営業時間、30日から「９時～16時」に韓国金融金融一般NEW関連記事新規感染125人、６割増も低水準維持（24日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染78人、17カ月ぶり100人未満（23日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染170人、17カ月ぶり低水準（22日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染269人、13カ月ぶり低水準（21日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染360人、前日から26％減少（20日）シンガポール社会保健医療社会一般