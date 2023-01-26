本土往来、間もなく全面正常化＝政務長官

香港本土往来、間もなく全面正常化＝政務長官PICK UP社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き本土往来、間もなく全面正常化＝政務長官香港社会社会一般政策・法律・規制NEW22年の外国人旅行者、コロナ前の３割に回復タイ観光統計観光中国人観光客の回復期待、ゼロコロナ撤廃でミャンマー観光空運観光百貨店売上高13％増、免税は３年ぶりプラス日本商業食品・飲料小売り21億人移動、訪日低迷＝制限なし春節スタート中国-全国運輸保健医療陸運空運観光コロナ４月下旬にも５類、対策緩和へ工程表日本医薬保健医療政治一般アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW〔トラム〕コロナ転用のスポーツ施設、２月に再開香港社会保健医療社会一般スポーツ政策・法律・規制NEW救急車、第５波中は１日半待ちも香港社会統計保健医療社会一般NEW本土往来、間もなく全面正常化＝政務長官香港社会社会一般政策・法律・規制NEW春節前後の感染者、１日２千～３千人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者２万人、死者25人増韓国社会保健医療社会一般NEW関連記事行政長官が北京訪問、21日から定例報告へ香港政治政治一般政策・法律・規制隔離短縮、本土往来に影響せず＝行政長官香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制マカオからの珠海入境、検問所でＰＣＲ検査マカオ社会保健医療社会一般政策・法律・規制出入境規制緩和へ協議 まず広東・マカオと、月内目指す香港社会マクロ経済保健医療陸運観光社会一般政策・法律・規制深セン空港・フェリー、出入境者47％増中国-全国運輸統計倉庫空運