死因でコロナ11位と低く、１～９月

フィリピン死因でコロナ11位と低く、１～９月社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW〔トラム〕コロナ転用のスポーツ施設、２月に再開香港社会保健医療社会一般スポーツ政策・法律・規制NEW救急車、第５波中は１日半待ちも香港社会統計保健医療社会一般NEW本土往来、間もなく全面正常化＝政務長官香港社会社会一般政策・法律・規制NEW春節前後の感染者、１日２千～３千人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者２万人、死者25人増韓国社会保健医療社会一般NEW関連記事１～８月の死因、新型コロナは11番目に低下フィリピン社会統計社会一般１～６月死因、新型コロナは８番目に低下フィリピン社会統計保健医療社会一般１～５月の死因、新型コロナは７位に低下フィリピン社会統計保健医療社会一般21年の死因、新型コロナは３番目フィリピン社会統計保健医療社会一般20年の死因、虚血性心疾患が17％で最多マレーシア社会統計保健医療社会一般