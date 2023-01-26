自営業者が10年連続減、就業者の２割に

韓国自営業者が10年連続減、就業者の２割に経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW〔トラム〕コロナ転用のスポーツ施設、２月に再開香港社会保健医療社会一般スポーツ政策・法律・規制NEW救急車、第５波中は１日半待ちも香港社会統計保健医療社会一般NEW本土往来、間もなく全面正常化＝政務長官香港社会社会一般政策・法律・規制NEW春節前後の感染者、１日２千～３千人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者２万人、死者25人増韓国社会保健医療社会一般NEW関連記事自営業者の女性比率、14年ぶり30％目前韓国経済統計自営業者の比率、全羅南道が31％で最多韓国経済マクロ経済統計雇用・労務非賃金労働者の比率、23.9％で過去最低に韓国経済マクロ経済統計雇用・労務自営業者の割合25％、ＯＥＣＤ７位韓国経済マクロ経済統計所得少なく負債は多く……自営業者に逆風韓国経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産電力・ガス・水道卸売り小売り