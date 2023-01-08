23年の日系昇給率4.8％予測

韓国23年の日系昇給率4.8％予測前年比0.5Ｐ上昇、経営負担に経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国日本マクロ経済統計雇用・労務貿易統計上汽通用五菱の輸出台数、22年は３割増中国-広西車両貿易統計自動車NEW【地方羅針盤】重慶市中国-重慶経済マクロ経済統計NEW外資の中国ビジネス環境、９割が「満足」中国-全国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW春節後の転職検討が94％、求人サイト調査台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW自転車業の22年生産額、過去最高へ台湾製造貿易統計その他製造NEW23年の日系昇給率4.8％予測 前年比0.5Ｐ上昇、経営負担に韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW関連記事23年昇給率、4.9％に拡大 物価高対応、ＮＮＡ日系調査フィリピン経済マクロ経済食品・飲料保健医療その他製造その他サービス雇用・労務政策・法律・規制NEW22年の日系昇給率8.4％予測 人件費負担大きく、ＮＮＡ調査インド経済統計雇用・労務22年の日系昇給率3.8％予測 昨年上回る、経営負担が鮮明に韓国経済統計雇用・労務21年の日系昇給率2.5％予測 ＮＮＡ調査、コロナで賃上げ慎重韓国経済雇用・労務20年の日系昇給率3.7％予測 ＮＮＡ調査、賃金上昇の懸念拡大韓国経済統計雇用・労務