保健相、中国人旅行者の入国規制を否定

タイ保健相、中国人旅行者の入国規制を否定PICK UP観光NEW国・地域タイ業種観光関連タグ中国タイ保健医療医薬品空運観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW見えぬ感染実態に不信感、中国からの入国禁止もアジア社会保健医療空運社会一般NEW隔離なし往来８日に再開 １日６万人まで、落馬洲が再稼働香港社会保健医療陸運海運空運社会一般政策・法律・規制NEW保健相、中国人旅行者の入国規制を否定タイ観光保健医療医薬品空運観光政策・法律・規制NEWサバ州が中国対象に入境規制、８日から適用マレーシア社会保健医療観光社会一般政策・法律・規制NEW中国からの渡航者、水際対策強化にＷＨＯ理解欧州社会保健医療空運社会一般NEWアジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国のコロナ死者数、実態より過少＝ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療社会一般NEW自動車販売店の５割が昨年赤字、コロナで中国-全国車両統計自動車NEW広州地下鉄、８日から検温を廃止中国-広東社会保健医療陸運社会一般NEW中国コロナ死者「１人」、適切な情報公開と主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事保健省、サル痘の警戒レベルを引き上げタイ社会保健医療医薬品社会一般保健相、モデルナ待ち市民にファイザー推奨タイ医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制保健省、ワクチン接種加速へ強制措置を計画タイ社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制保健省、国産ＡＺワクチンの輸出制限を計画タイ医薬貿易保健医療医薬品政策・法律・規制新型コロナワクチン、４カ月以内に臨床試験タイ医薬保健医療医薬品政策・法律・規制財政