〔クラクション〕黒いキリスト祭、人出500万も

フィリピン〔クラクション〕黒いキリスト祭、人出500万も社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピンイベント社会一般文化・宗教関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国のコロナ死者数、実態より過少＝ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療社会一般NEW自動車販売店の５割が昨年赤字、コロナで中国-全国車両統計自動車NEW広州地下鉄、８日から検温を廃止中国-広東社会保健医療陸運社会一般NEW中国コロナ死者「１人」、適切な情報公開と主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事〔クラクション〕黒いキリスト像、関連行事中止フィリピン社会保健医療社会一般文化・宗教政策・法律・規制〔クラクション〕ブラックナザレ祭、来年中止フィリピン社会保健医療社会一般文化・宗教〔クラクション〕黒いキリスト像に330万人殺到フィリピン社会社会一般文化・宗教〔クラクション〕ブラックナザレで警戒態勢フィリピン社会社会一般イベント〔クラクション〕ブラックナザレ祭、300人以上が負傷フィリピン社会社会一般イベント文化・宗教