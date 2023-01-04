ルピーの対ドル相場、13年以降で最大の下落幅

インドルピーの対ドル相場、13年以降で最大の下落幅経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機アジア通貨安の危機ルピーの対ドル相場、13年以降で最大の下落幅インド経済マクロ経済NEW円急騰一時129円台、７カ月ぶり円高水準米国経済マクロ経済NEW政策金利、5.50％に引き上げ ５会合連続、利上げ幅は縮小インドネシア金融統計金融一般政策・法律・規制円高一時131円台半ば、日銀の事実上利上げで日本経済マクロ経済【フィリピン為替情報】ペソは反発、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交政策金利4.75％に、米利上げで追随香港金融金融一般政策・法律・規制関連記事豪州、中国経済低迷でも景気後退は回避かオーストラリア経済マクロ経済貿易石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道不動産雇用・労務中国は豪石炭輸入再開しない？露産輸入急増でオーストラリア資源貿易石油・石炭・ガス外交印の対ロ輸入額、ウクライナ侵攻後３倍にインド経済マクロ経済貿易石油・石炭・ガスロシアとの原油取引、インドは前向きインド資源貿易石油・石炭・ガスルピー対米ドル相場、７日に史上最安値記録インド経済マクロ経済石油・石炭・ガス