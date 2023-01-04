22年会社登記93万件超え、過去最高

フィリピン22年会社登記93万件超え、過去最高経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計貿易政策・法律・規制貿易統計重慶の１～11月経済統計、鉱工業は3.2％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計NEWナタ汽車、22年販売は15万台突破中国-浙江車両貿易統計自動車NEW12月の製造業ＰＭＩ、２年10カ月ぶり低水準中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW11月の香港ドル預金1.4％増、元建て0.8％増香港金融統計金融一般NEW11月の輸出額24.1％減、７カ月連続マイナス香港経済マクロ経済貿易統計NEW22年輸出６％増、原材料高で貿易赤字膨らむ韓国経済マクロ経済貿易統計NEW関連記事住宅ローン・建設融資残高、６月も過去最高台湾金融統計金融一般不動産建設・プラントグロウサリ、23年までに提携30万店目指すフィリピン商業ＩＴ一般食品・飲料その他サービス小売りテイクオフ：昨年の自動車販売が過去…マレーシア社会自動車二輪車社会一般10万件超えて過去最高に、南京市の新築住宅成約中国-江蘇建設マクロ経済統計不動産新車輸出200万台突破、過去最短を更新韓国貿易統計自動車二輪車その他製造