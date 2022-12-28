北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル

中国-北京北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル社会NEW国・地域中国-北京業種社会関連タグ中国保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW１月８日に入国後隔離撤廃 中国人の海外旅行も開放中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW入国後の隔離不要に、来年１月８日から中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEW中国渡航者、水際緊急強化＝30日から全員検査中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEWゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事医療機器バズド、１億Ｓドル投資し事業拡大シンガポール医薬電子・コンピューター保健医療新世界、湾仔の展示施設をコロナ用倉庫に香港建設保健医療医薬品不動産建設・プラント社会一般台湾が５回目提供に謝意、ワクチン＝日本政府に台湾社会保健医療医薬品社会一般コロナ重症以外は自宅療養、病床不足で方針転換日本社会保健医療社会一般スナップディール、コロナで医療機器販売倍増インド商業ＩＴ一般保健医療小売り