政策金利、5.50％に引き上げ

インドネシア政策金利、5.50％に引き上げ５会合連続、利上げ幅は縮小金融NEW国・地域インドネシア業種金融関連タグインドネシア金融一般統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機アジア通貨安の危機政策金利、5.50％に引き上げ ５会合連続、利上げ幅は縮小インドネシア金融統計金融一般政策・法律・規制NEW円高一時131円台半ば、日銀の事実上利上げで日本経済マクロ経済【フィリピン為替情報】ペソは反発、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交政策金利4.75％に、米利上げで追随香港金融金融一般政策・法律・規制【つれづれルピア】米利上げ減速見通しを踏まえてインドネシア経済マクロ経済来年のルピア相場は軟調に推移＝みずほ会インドネシア経済マクロ経済貿易金融一般イベントＧＤＰ中研院、22年経済成長率を2.94％に下方修正台湾経済マクロ経済統計NEW23年成長率は1.5％に鈍化、中華信評台湾経済マクロ経済統計NEW韓国政府の成長率予測、1.6％に下方修正韓国経済マクロ経済統計NEW今年と来年の成長率は５％台、ＡＭＲＯ予測カンボジア経済マクロ経済統計NEW政策金利、5.50％に引き上げ ５会合連続、利上げ幅は縮小インドネシア金融統計金融一般政策・法律・規制NEW23年度1.5％成長予測、政府日本経済マクロ経済統計電力・ガス・水道小売りNEW関連記事政策金利、5.25％に引き上げ ４会合連続、自国通貨の安定図るインドネシア金融金融一般政策・法律・規制中銀、0.5％追加利上げ ルピア安抑制で4.75％にインドネシア金融貿易鉄鋼・金属石油・石炭・ガス金融一般政策・法律・規制中銀、政策金利4.25％に ２会合連続利上げ、インフレ抑制インドネシア金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制政策金利3.75％に引き上げ、インフレ予防でインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制中銀が5.25％に利下げ、３カ月連続インドネシア金融マクロ経済金融一般