医療従事者の半数、４回目接種まだ

フィリピン医療従事者の半数、４回目接種まだ社会国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ感染でも出勤可に 複数の地方政府、経済正常化へ中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制宅配企業、年末までの配送正常化を見通す中国-全国運輸決算陸運社会一般政策・法律・規制国内線の航空需要、23年にコロナ前回復へ中国-全国運輸マクロ経済空運コロナ国内症例、19日は2600人台中国-全国社会保健医療社会一般ＰＣＲ検査所を診療施設に、感染者の増加で中国-全国社会保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制関連記事新型コロナワクチン、５回目接種を開始カンボジア医薬保健医療４回目接種を承認、医療従事者と高齢者フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制３回目接種、対象を18歳以上に拡大インド社会保健医療医薬品社会一般５日で24万人、コロナワクチン３回目接種カンボジア医薬保健医療社会一般ゴア州、ワクチン１回目接種率が100％にインド社会保健医療医薬品社会一般