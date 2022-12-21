旅行業者、クリスマス向け国内旅行回復期待

ミャンマー旅行業者、クリスマス向け国内旅行回復期待観光国・地域ミャンマー業種観光関連タグミャンマー観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ感染でも出勤可に 複数の地方政府、経済正常化へ中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制宅配企業、年末までの配送正常化を見通す中国-全国運輸決算陸運社会一般政策・法律・規制国内線の航空需要、23年にコロナ前回復へ中国-全国運輸マクロ経済空運コロナ国内症例、19日は2600人台中国-全国社会保健医療社会一般ＰＣＲ検査所を診療施設に、感染者の増加で中国-全国社会保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制関連記事４月に国内旅行者増大、観光業に回復の兆しミャンマー観光マクロ経済観光ヤンゴン近郊への旅行販売禁止、コロナ対策ミャンマー観光保健医療観光政策・法律・規制観光復興、計画通り進められず＝観光省高官ミャンマー観光マクロ経済保健医療観光エヤワディ管区政府、ビーチやホテル閉鎖ミャンマー観光保健医療観光国営航空、ヤンゴンー成都直行便を運航へミャンマー運輸空運観光