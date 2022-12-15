11月輸出、前年同月比６％増

インドネシア11月輸出、前年同月比６％増貿易収支は31カ月連続で黒字経済国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア石油・石炭・ガスマクロ経済統計貿易貿易統計河南省の輸出額、１～11月は10％増加中国-河南経済マクロ経済貿易統計11月の輸出14％減、８カ月連続赤字韓国経済マクロ経済貿易統計輸入物価指数、11月は14.2％上昇韓国経済マクロ経済貿易統計エビ生産、伝染病などで昨年並みの28万トンタイ農水貿易統計保健医療農林・水産クラン北港、在来船貨物取扱量で記録更新マレーシア運輸貿易統計倉庫海運１～９月投資認可、2.5％増の1937億リンギマレーシア経済マクロ経済統計ＩＴ一般電機食品・飲料その他製造農林・水産電力・ガス・水道金融一般設備投資卸売りその他サービス小売り関連記事11月ＣＰＩ、5.42％上昇 ２カ月連続鈍化、ピークアウトかインドネシア経済マクロ経済統計10月輸出、前年比12％増 資源けん引、貿易黒字30カ月連続インドネシア経済マクロ経済貿易石油・石炭・ガス電力・ガス・水道７～９月ＧＤＰ成長率5.72％ 資源輸出好調で伸び加速インドネシア経済マクロ経済貿易統計保健医療金融一般倉庫陸運海運空運観光政策・法律・規制小売り10月消費者物価、5.71％上昇 減速も２カ月連続５％超インドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道９月輸出20％増、伸び鈍化 前月比は輸出入ともマイナスにインドネシア経済マクロ経済貿易統計電機その他製造石油・石炭・ガス鉱業