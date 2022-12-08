上海、到着５日間未満の行動制限解除

中国-上海上海、到着５日間未満の行動制限解除PICK UP社会NEW国・地域中国-上海業種社会関連タグ中国保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（７日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染、続く減少傾向中国-全国社会保健医療医薬品社会一般NEW行動・移動制限緩和、大部分で陰性証明不要中国-全国社会保健医療社会一般NEWコロナで入館原則認めず、在中国大使館中国-全国社会社会一般NEW上海ディズニーランド、８日に営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽NEW行動・移動制限を大幅緩和 陰性証明・健康コードが基本不要中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW関連記事市外からの上海通勤者、５日未満の表示除外中国-上海社会保健医療社会一般上海への訪問者、５日間公共の場出入り禁止中国-上海社会保健医療その他サービス空運社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食北京市、市外からの新入社員に「３天３検」中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制北京で国内感染３人確認、海淀・通州区中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制北京で感染者５人確認、海淀・豊台区中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制