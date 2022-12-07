東莞のホテル、72時間以内の陰性証明必須に

中国-広東東莞のホテル、72時間以内の陰性証明必須に社会NEW国・地域中国-広東業種社会関連タグ中国保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW観光・娯楽の需要回復へ、規制緩和で中国-全国経済マクロ経済統計倉庫陸運海運空運観光娯楽NEW抗原検査キットの需要急増、規制緩和で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW北京がコロナ対策緩和、店内飲食を再開中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW東莞のホテル、72時間以内の陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、減少傾向が継続中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事深セン市、健康アプリで施設の出入り可に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制三亜市が移動制限を解除、生活が正常化へ中国-海南社会保健医療社会一般政策・法律・規制武漢地下鉄、乗車に48時間内の陰性証明中国-湖北社会保健医療陸運社会一般広東省、５都市が娯楽施設を営業停止中国-広東社会保健医療空運娯楽社会一般政策・法律・規制