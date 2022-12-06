刑法改正案が近く可決へ、市民団体は懸念

インドネシア刑法改正案が近く可決へ、市民団体は懸念政治NEW国・地域インドネシア業種政治関連タグインドネシア政策・法律・規制政治一般関連トピックス・特集・連載アジア法規チェックアジア法規チェック刑法改正案が近く可決へ、市民団体は懸念インドネシア政治政治一般政策・法律・規制NEWワクチン研究法案、下院で可決フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW下院３法案を可決、航空条約議定書も承認カンボジア政治空運政治一般政策・法律・規制財政ＥＶ充電法が成立、事業は認可制にシンガポール車両自動車電機インフラ政策・法律・規制インドの関税撤廃、中国鉄鋼業に来年影響か中国-全国鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属政策・法律・規制〔クラクション〕商業施設、駐車料金統一へ法案フィリピン社会自動車二輪車不動産社会一般政策・法律・規制関連記事刑法改正案の全文公開、市民団体が要請インドネシア政治政治一般政策・法律・規制刑法改正案の審議再開、専門家らが懸念インドネシア政治政治一般政策・法律・規制企業犯罪の取り締まり強化、刑法改正でインドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制バタム労働者騒乱、インド人上司を送検インドネシア社会その他製造海運社会一般事件雇用・労務政策・法律・規制報道の自由保護、メディア関係者が提起オーストラリア媒体メディア社会一般政治一般政策・法律・規制