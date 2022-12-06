１～10月燃料消費、行動制限緩和で15.4％増

タイ１～10月燃料消費、行動制限緩和で15.4％増資源NEW国・地域タイ業種資源関連タグタイ保健医療空運石油・石炭・ガス統計貿易政策・法律・規制自動車統計トヨタの11月販売18％減、コロナが影響中国-全国車両貿易統計自動車NEW北汽新能源の11月販売、2.4倍の6052台中国-北京車両統計自動車NEW力帆の新車販売、11月は７倍の7355台中国-重慶車両統計自動車NEW賽力斯の新車販売、11月は21％減の２万台中国-重慶車両統計自動車NEW日産の11月販売53％減、４カ月連続マイナス中国-全国車両統計自動車NEW宇通客車の新車販売、11月は19％増の3586台中国-河南車両統計自動車NEW貿易統計トヨタの11月販売18％減、コロナが影響中国-全国車両貿易統計自動車NEW10月の国境貿易、中継貿易不振で３％減少タイ経済マクロ経済貿易統計NEW１～10月燃料消費、行動制限緩和で15.4％増タイ資源貿易統計保健医療石油・石炭・ガス空運政策・法律・規制NEW重慶の１～10月経済統計、鉱工業は4.5％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造小売り外食・飲食上海の外資企業番付、首位はアップル中国-上海経済マクロ経済統計コメ輸入制限案、飼料値上がり懸念＝商議所ベトナム農水貿易統計食品・飲料農林・水産政策・法律・規制関連記事１～８月燃料消費15％増、経済回復が後押しタイ資源統計化学一般石油・石炭・ガス１～３月の燃料消費９％増、ガソリンは減少タイ資源統計石油・石炭・ガス１～３月の燃料消費８％減、移動制限が影響タイ資源統計石油・石炭・ガス燃料消費、コロナ禍で１～10月は13％減タイ資源貿易統計自動車保健医療石油・石炭・ガス上期の燃料消費、3.5％増の1.5億リットルタイ化学統計化学一般石油・石炭・ガス