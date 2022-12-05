中銀総裁、来年半ばに「利上げ終了も」

フィリピン中銀総裁、来年半ばに「利上げ終了も」経済国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン金融一般マクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機アジア通貨安の危機ペソ、55ペソ台に持ち直し 約４カ月ぶり、先行き不安もフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制中銀総裁、来年半ばに「利上げ終了も」フィリピン経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制【フィリピン為替情報】ペソ上昇、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交外為基金、１～９月の運用で過去最大の赤字香港金融金融一般証券【為替・金利】マレーシアの為替・金利動向と展望・12月マレーシア金融金融一般証券米ドル建て個人向け国債、来年３月に発行フィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制財政関連記事中銀総裁、米利上げなら「今後も追随」フィリピン金融マクロ経済金融一般中銀、次回会合で0.75％利上げ視野フィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制中銀総裁、急激な為替変動「容認しない」フィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制中銀総裁、年内の追加利上げを示唆フィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制米の金融緩和解除、影響ない＝中銀総裁タイ経済マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制財政