３日の感染者15人、10日間連続で死者ゼロ

ミャンマー３日の感染者15人、10日間連続で死者ゼロ安全情報社会国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（４日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ対策の緩和継続 10都市以上、ＰＣＲ証明不要など中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制各都市で制限緩和開始、「ゼロコロナ」撤回せず中国-全国社会保健医療社会一般政治一般ホンダ、武漢工場の操業再開中国-全国車両自動車その他製造機械珠海市のＰＣＲ検査、自主検査は有料に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制週末３日間の感染者、１万人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般関連記事27日の感染者10人、４日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般26日の感染者20人、３日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般24日の感染者22人、新たに死者確認されずミャンマー社会統計保健医療社会一般23日の感染者21人、新たに死者１人確認ミャンマー社会保健医療社会一般19日の感染者30人、新たな死者確認されずミャンマー社会保健医療社会一般