ＢＹＤの11月販売、９カ月連続で最多更新

中国-深センＢＹＤの11月販売、９カ月連続で最多更新車両国・地域中国-深セン業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＮＩＯの11月販売、30.3％増の1.4万台中国-上海車両統計自動車零ホウ汽車、11月販売は8047台中国-浙江車両統計自動車ＢＹＤの11月販売、９カ月連続で最多更新中国-深セン車両統計自動車ＬＧ・ＧＭ電池合弁、米新工場に追加投資韓国車両自動車電機車部品韓国勢のＥＶ電池シェア、１～10月は24.8％韓国車両自動車電機車部品サベコ運営タイビバ、ＥＶ充電設備を拡大ベトナム食品自動車食品・飲料外食・飲食自動車統計重慶の１～10月経済統計、鉱工業は4.5％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造小売り外食・飲食ＮＩＯの11月販売、30.3％増の1.4万台中国-上海車両統計自動車小鵬の納車台数、４カ月連続の１万台割れ中国-広東車両統計自動車広東工業企業の利益、１～10月は９％減中国-広東経済マクロ経済統計その他製造零ホウ汽車、11月販売は8047台中国-浙江車両統計自動車ＢＹＤの11月販売、９カ月連続で最多更新中国-深セン車両統計自動車関連記事ＢＹＤの10月新車販売、15％減の4.1万台中国-深セン車両統計自動車ＢＹＤの３月新車販売、９％増の4.7万台中国-深セン車両統計自動車ＢＹＤの新車販売、１月は４％増の4.4万台中国-深セン車両統計自動車ＢＹＤの新車販売、11月は前月比５％増中国-深セン車両統計自動車ＢＹＤのＳＵＶ「宋」、10月販売は6.7倍中国-深セン車両自動車環境