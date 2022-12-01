インドネシア【月次リポート】インドネシア（11月）経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグ中国韓国インドネシア欧州自動車二輪車電機保健医療医薬品鉄鋼・金属証券ＩＴ一般石油・石炭・ガスマクロ経済政策・法律・規制環境イベント雇用・労務政治一般外交災害関連トピックス・特集・連載インドネシアの月次リポートインドネシアの月次リポート【月次リポート】インドネシア（11月）インドネシア経済マクロ経済自動車二輪車ＩＴ一般電機保健医療医薬品鉄鋼・金属石油・石炭・ガス証券環境イベント雇用・労務政治一般政策・法律・規制外交災害NEW【月次リポート】インドネシア（10月）インドネシア経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信食品・飲料保健医療医薬品化学一般インフラ電力・ガス・水道金融一般不動産建設・プラント海運観光社会一般スポーツ事件政策・法律・規制外食・飲食【月次リポート】インドネシア（９月）インドネシア経済マクロ経済自動車二輪車電機食品・飲料鉄鋼・金属農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道金融一般不動産陸運環境政治一般政策・法律・規制車部品小売り【月次リポート】インドネシア（８月）インドネシア経済マクロ経済自動車電機その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業金融一般観光環境イベント雇用・労務政治一般政策・法律・規制選挙外交【月次リポート】インドネシア（７月）インドネシア経済マクロ経済自動車食品・飲料保健医療医薬品設備投資証券空運観光環境雇用・労務政策・法律・規制【月次リポート】インドネシア（６月）インドネシア経済マクロ経済貿易自動車食品・飲料保健医療医薬品精密機器農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道金融一般空運観光社会一般環境政治一般政策・法律・規制外交車部品関連記事ヴァーレと華友、ポマラアの事業で最終合意インドネシア鉄鋼自動車電機鉄鋼・金属その他製造華友、インドネシア最大のＬＮＧ発電所建設中国-浙江公益その他製造電力・ガス・水道設備投資建設・プラントヴァーレ、中国・華友と南スラに製錬所建設インドネシア鉄鋼貿易自動車電機鉄鋼・金属鉱業設備投資建設・プラントフォード、華友とヴァーレの製錬事業に参画中国-浙江鉄鋼自動車電機鉄鋼・金属その他製造鉱業ヴァーレ、華友鈷業とニッケル製錬で協力インドネシア資源電機鉄鋼・金属石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資環境