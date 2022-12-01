新規感染1737人、２日連続で２千人下回る

マレーシア新規感染1737人、２日連続で２千人下回る安全情報社会国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナによる日本人入国規制（１日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制４週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療地方にコロナ対策緩和の動き 中央方針受け、感染者も減少傾向中国-全国社会マクロ経済保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制小売り深センの越境貨物運転手、31人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナが車販売に影響、先週は３割超の減少中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制関連記事新規感染1749人、20日ぶり２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1737人、６日ぶり２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1453人、９日連続で２千人下回るマレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般新規感染1307人、４日連続で２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1.9万人、38日ぶり２万人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般