首都圏のオフィス空室率低下、コロナ後初

フィリピン首都圏のオフィス空室率低下、コロナ後初建設国・地域フィリピン業種建設関連タグフィリピン不動産統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般広州白雲が外出制限、天河は店内飲食禁止に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染、20日は2.7万人近くに中国-全国社会保健医療社会一般地方の住宅てこ入れ相次ぐ 頭金比率引き下げや規制緩和など中国-全国建設マクロ経済金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制行政長官がコロナ感染、20日までタイ訪問香港社会保健医療社会一般政治一般新たに7286人感染、前日から450人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事首都圏のオフィス空室率20％超え、４～６月フィリピン建設不動産首都圏のオフィス空室率、10～12月は18.2％フィリピン建設統計保健医療不動産首都圏のオフィス空室率、７～９月は15.5％フィリピン建設統計保健医療不動産首都圏のオフィス面積、１Ｑは25万平米拡大フィリピン建設統計不動産建設・プラントオフィス空室率、マカティは2.5％に下落フィリピン建設ＩＴ一般通信鉱業設備投資不動産建設・プラント