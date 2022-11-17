製紙薬品の星光ＰＭＣ、ブンタウ工場本格稼働

ベトナム製紙薬品の星光ＰＭＣ、ブンタウ工場本格稼働日系企業進出化学NEW国・地域ベトナム業種化学関連タグベトナム日本化学一般紙・パルプ関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向ＩＨＩ回転機械、蘇州にターボ圧縮機工場中国-江蘇製造電機その他製造設備投資NEW製紙薬品の星光ＰＭＣ、ブンタウ工場本格稼働ベトナム化学化学一般紙・パルプNEWエア・ウォーター、北部のガス充塡工場開所ベトナム化学化学一般らあめん花月嵐、12月にタイ１号店タイサービス食品・飲料外食・飲食物語コーポレーション、兼松の合弁に出資へインドネシアサービス食品・飲料外食・飲食ス州日系モール、最上階にバー開業マレーシアサービス食品・飲料その他サービス社会一般外食・飲食関連記事星光ＰＭＣ、製紙用薬品生産へベトナム化学医薬品化学一般紙・パルプ神鋼環境、製紙工場向け排水処理施設を受注ベトナム公益紙・パルプ電力・ガス・水道環境ネクストグリーン、丸紅と上質紙売買の交渉マレーシア製造紙・パルプ丸紅、ベトナム南部に段ボール原紙製造工場ベトナム製造その他製造紙・パルプ王子製紙のマレーシア子会社、丸紅が出資マレーシア製造マクロ経済紙・パルプ