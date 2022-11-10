金融市場で米ドルが不足、先高観強く

ベトナム金融市場で米ドルが不足、先高観強くPICK UP経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム金融一般マクロ経済貿易関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機アジア通貨安の危機金融市場で米ドルが不足、先高観強くベトナム経済マクロ経済貿易金融一般NEW外貨準備、10月は８カ月ぶり増加フィリピン金融統計金融一般首相、物価高「警戒緩めず」 成長持続とバランス重視強調ベトナム経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制財政10月の外貨準備高、４カ月ぶり増加台湾金融統計金融一般タイ・米の金利差拡大、１ドル＝42バーツもタイ経済マクロ経済財政10月末の外貨準備、市場介入で27.6億ドル減韓国金融金融一般関連記事中銀ゼティ総裁の後任、来年１月に決定マレーシア金融金融一般みずほ銀が為替セミナー、海外送金がペソ下支えフィリピン金融マクロ経済金融一般設備投資証券イベントミャンマー産豆類、価格に先高観ミャンマー農水農林・水産株式反発、半導体販売シリアルが９％急伸シンガポール金融マクロ経済統計金融一般証券保険4大銀は楽観できず？交通銀上場で論評中国-全国金融マクロ経済統計金融一般証券政策・法律・規制