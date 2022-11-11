ＭＧの新型ＥＶ「ＭＧ４」、15日に予約開始

タイＭＧの新型ＥＶ「ＭＧ４」、15日に予約開始PICK UP車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグ中国タイ自動車電機関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波地域差やインフラ停滞、ＮＥＶ普及の課題に中国-全国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造インフラ車部品NEW現代ウィア、熱管理システム研究施設を新設韓国車両自動車車部品NEWＭＧの新型ＥＶ「ＭＧ４」、15日に予約開始タイ車両自動車電機NEW40年に新車市場の４割ＥＶに 政府方針、プロトンもＣＫＤ視野マレーシア車両自動車その他製造設備投資環境政策・法律・規制車部品NEWＥＶ充電設備導入の法案、国会に提出シンガポール車両自動車電機インフラ政策・法律・規制NEWトヨタ、ＥＶを初投入 ｂＺ４Ｘ、サブスクも展開インドネシア車両自動車電機NEW関連記事ＭＧ、新型ＥＶ「ＭＧ４」を月内に投入タイ車両自動車ＭＧ、１Ｑの販売数は11％増の8394台タイ車両自動車ＭＧの新型ＥＶ２モデル、７日で予約２千台タイ車両自動車ＭＧが来月にＥＶ３種発表、１モデル発売へタイ車両自動車ＭＧ、来年のＥＶ販売目標を2000台に設定タイ車両自動車