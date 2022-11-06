新型コロナの域内感染者、６日は２万4309人

台湾新型コロナの域内感染者、６日は２万4309人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州の新型コロナ、市中感染広がる中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW広州モーターショー、コロナで開催延期中国-広東車両自動車イベント政策・法律・規制NEWコロナ再拡大、４ＱのＮＥＶ販売を下押し中国-全国車両マクロ経済統計自動車保健医療政策・法律・規制NEW上海マラソン、今年は27日に開催＝２年ぶり中国-上海社会保健医療社会一般イベントNEWコロナ感染、５月初旬以来の高水準に中国-全国社会保健医療社会一般更新関連記事新型コロナの域内感染者、３日は２万9922人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、20日は３万9763人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、４日は４万9509人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、20日は４万4500人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、15日は４万5269人台湾社会保健医療社会一般