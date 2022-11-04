国産ワクチン「Ｉｎａｖａｃ」に使用許可

インドネシア国産ワクチン「Ｉｎａｖａｃ」に使用許可医薬NEW国・地域インドネシア業種医薬関連タグインドネシア保健医療医薬品政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州の新型コロナ、市中感染広がる中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW広州モーターショー、コロナで開催延期中国-広東車両自動車イベント政策・法律・規制NEWコロナ再拡大、４ＱのＮＥＶ販売を下押し中国-全国車両マクロ経済統計自動車保健医療政策・法律・規制NEW上海マラソン、今年は27日に開催＝２年ぶり中国-上海社会保健医療社会一般イベントNEWコロナ感染、５月初旬以来の高水準に中国-全国社会保健医療社会一般更新関連記事中国開発ｍＲＮＡワクチンに緊急使用許可インドネシア医薬保健医療医薬品社会一般国産ワクチン、追加接種にはさらに治験必要インドネシア医薬保健医療医薬品国産ワクチン第３治験開始、輸出向け申請もインドネシア医薬保健医療医薬品社会一般国産ワクチン、年産能力は2.4億回分インドネシア医薬保健医療医薬品医薬品監督庁、国産ワクチン臨床試験を許可インドネシア医薬保健医療医薬品