国内線運航の航空会社に補助金、対象を拡大

中国-全国国内線運航の航空会社に補助金、対象を拡大運輸NEW国・地域中国-全国業種運輸関連タグ中国空運財政政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（３日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（３日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW一部の駅や空港、ＰＣＲ検査の確認廃止中国-全国社会陸運空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、２日は531人中国-全国社会保健医療社会一般NEW国内線運航の航空会社に補助金、対象を拡大中国-全国運輸空運政策・法律・規制財政NEW市外移動に陰性証明必須、広州市が再度喚起中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事航空運賃が上昇、補助金受け増便見送りも中国-全国運輸マクロ経済空運政策・法律・規制国内線便数、平時の80％に引き上げインド運輸空運社会一般政策・法律・規制国内線便数、平時の60％に引き上げインド運輸空運政策・法律・規制済州航空が国内貨物便を運航、国際線に次ぎ韓国運輸空運UAE・ベトナム、航空自由化に合意タイ運輸空運政策・法律・規制外交