外国との再接続さらに推進

香港外国との再接続さらに推進行政長官、水際対策の緩和示唆PICK UP社会国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療観光マクロ経済政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般【ロックダウン記】番外編：「隔離の達人」語る（下）中国-全国社会社会一般中国中免、１～９月は45％減益＝コロナ影響中国-北京商業決算小売り無印良品が美団と提携、即時配達サービス中国-北京商業ＩＴ一般その他サービス社会一般小売り外食・飲食鴻海工場から退避開始、コロナで遮断中国-全国製造電子・コンピューター食品・飲料その他製造雇用・労務コロナ国内感染、31日は498人中国-全国社会保健医療社会一般関連記事シンガポールも金融イベント、香港と重なる香港金融マクロ経済ＩＴ一般保健医療金融一般イベント政策・法律・規制大型イベントで強みアピール＝財務局長香港金融ＩＴ一般金融一般スポーツイベント旅行社の回復度、79％が「１割以下」香港観光統計観光政策・法律・規制隔離政策の方向性は明示せず 行政長官、感染拡大で判断難しく香港社会保健医療社会一般政治一般フィンテック企業の設立、16年は６割増香港金融ベンチャーＩＴ一般金融一般イベント