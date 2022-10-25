「逆隔離」施設の求人始まる

香港「逆隔離」施設の求人始まる実施間近か、落馬洲で準備着々PICK UP社会国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政「逆隔離」施設の求人始まる香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制マンウェイン検問所の再開、中国と協議ミャンマー経済マクロ経済貿易コロナ入国制限ほぼ撤廃へフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制新健康登録システム、11月１日に正式運用フィリピン社会ＩＴ一般保健医療観光社会一般政策・法律・規制航空各社、日本路線を増便マレーシア運輸空運観光アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事本土との往来交渉、進展なし香港社会保健医療陸運観光社会一般政策・法律・規制臨時療養施設の稼働を拡大香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制指定検疫ホテル2.3万室に香港社会空運観光社会一般政策・法律・規制臨時療養施設２カ所増、粉嶺と人工島に香港社会保健医療建設・プラント社会一般政策・法律・規制中央の支援に「緊急法」適用香港社会保健医療建設・プラント社会一般政策・法律・規制