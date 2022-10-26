外国人労働者の入国遅延、農産物輸出に影響

マレーシア外国人労働者の入国遅延、農産物輸出に影響農水国・地域マレーシア業種農水関連タグマレーシア農林・水産雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事インドネシアのパーム油輸出再開、影響軽微マレーシア農水貿易食品・飲料農林・水産パーム油相場、３Ｑには9300リンギに上昇もマレーシア農水食品・飲料農林・水産社会一般政策・法律・規制財政外食・飲食農園への労働者受け入れでインドと協議マレーシア経済農林・水産雇用・労務竹製品の産業振興拠点、ス州に設置マレーシア農水食品・飲料その他製造農林・水産政策・法律・規制外国人労働者、収穫作業で3.2万人の入国容認マレーシア農水ゴム・皮革農林・水産雇用・労務