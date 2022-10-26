広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に

中国-広東広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に社会国・地域中国-広東業種社会関連タグ中国保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事広州花都、店内飲食禁止に＝感染拡大で中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制三亜市が移動制限を解除、生活が正常化へ中国-海南社会保健医療社会一般政策・法律・規制仏山市、市外への移動に陰性証明必須中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制中山でコロナ陽性者、一部エリアで封鎖措置中国-広東社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制広東省、５都市が娯楽施設を営業停止中国-広東社会保健医療空運娯楽社会一般政策・法律・規制