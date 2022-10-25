感染者の自主健康管理、緩和発表＝指揮中心

台湾感染者の自主健康管理、緩和発表＝指揮中心PICK UP社会国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事感染後３カ月、条件付きで接触者指定見送り台湾社会保健医療社会一般濃厚接触者の対象を縮小、同居人のみに台湾社会保健医療社会一般ワクチン３回接種で隔離免除、６月にも開始台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制濃厚接触者の隔離、抗原検査規定を調整台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制濃厚接触者の隔離３日に短縮台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制