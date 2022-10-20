集合制限令を緩和、12人まで＝20日から

香港集合制限令を緩和、12人まで＝20日から社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW未接種者の入国可能にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW未接種者の入国可能に、条件付きフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW深セン地下鉄、６号線元芬駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW上海の中堅航空２社、日本線を再開中国-上海運輸空運NEW訪日中国人、９月は１万7600人中国-全国観光統計観光NEW関連記事バーなどでの演奏、20日に解禁香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食各業界から嘆きの声、コロナ規制強化で香港経済マクロ経済保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食一部業種にワクチン義務付け、来年１月から台湾社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制物品税局、コンビニの生ビール販売規制もタイ商業食品・飲料鉱業卸売り娯楽政策・法律・規制小売り物品税の算定、小売価格への変更検討タイ経済マクロ経済食品・飲料その他サービス娯楽財政