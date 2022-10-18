国産ワクチンの接種を優先、ブディ保健相

インドネシア国産ワクチンの接種を優先、ブディ保健相医薬国・地域インドネシア業種医薬関連タグインドネシア保健医療医薬品政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般航空各社、９月の国際線旅客が急増中国-全国運輸統計空運コロナ国内感染、17日は208人中国-全国社会保健医療社会一般新たに4954人感染、前日から407人減香港社会統計保健医療社会一般流入症例増加、「０＋０」に影響なし＝専門家香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制貿易発展局、東京で特区25周年のセミナー香港経済マクロ経済食品・飲料宝石・宝飾品その他サービスイベント小売り関連記事地場製薬、ｍＲＮＡワクチン生産工場が完成インドネシア医薬保健医療医薬品中国開発ｍＲＮＡワクチンに緊急使用許可インドネシア医薬保健医療医薬品社会一般エタナ、中国とワクチン技術移転契約を締結インドネシア医薬医薬品雲南沃森生物技術などとワクチン生産協業インドネシア医薬保健医療医薬品社会一般モデルナ製ワクチンに緊急使用許可インドネシア医薬保健医療医薬品社会一般