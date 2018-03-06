全人代2018

 

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中国-全国経済

今年の経済成長6.5％前後目標　全人代開幕、企業負担の軽減推進（2018/03/06）

中国の国会に当たる第13期全国人民代表大会（全人代）第１回会議が５日、北京の人民大会堂で開幕し、李克強…

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中国-全国経済

法律20本以上を制定へ、今年の全人代（2018/03/06）

中国の国会に相当する全国人民代表大会（全人代）は今年、20本以上の法律を制定または改正する計画だ。税制…

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台湾政治

台湾独立は絶対に認めず、中国全人代で李首相（2018/03/06）

台湾独立を認めない考えを強調する李克強首相＝５日、北京（中央通信社）
中国の国会に当たる第13期全国人民代表大会（全人代）第１回会議が５日、北京の人民大会堂で開幕し、李克強…

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中国-全国社会

全人代きょう５日開幕、人事など注目（2018/03/05）

中国の国会に当たる第13期全国人民代表大会（全人代）第１回会議がきょう５日、北京市の人民大会堂で開幕す…

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中国-全国

全人代・中国政府活動報告2018 抜粋（全日本語訳）（PDFファイル）（2018/03/06）

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