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    アジア往来

    中国企業によるアジアでの事業拡大、投資の動きが活発化している。ＮＮＡ各地拠点の情報をもとに、中国を除く東アジアや東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）などでの中国企業の動きを追う。