ここが知りたい経営実務【教えて、弁護士さん！】

インドに進出済みの日系企業の現場に役立つ労務・法務・税務について日本の弁護士が説明します。経営の上での心づもりや取り組み、問題が起きたときの対応策などを事例に沿って概説し、押さえておくべきインドの規制改正にも対応していきます。

筆者：久保光太郎／弁護士（日本） AsiaWise法律事務所代表