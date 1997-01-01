マレーシア版インダストリー4.0　現在地と展望

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新型コロナウイルス感染症のパンデミック（世界的大流行）は、世界中の人々の生活様式・考え方に影響を及ぼす可能性がある。企業活動においても、新型コロナをきっかけに、デジタル技術の活用、すなわちインダストリー4.0（第４次産業革命）の見直しおよび加速が検討されている。このような背景を踏まえ、本連載ではマレーシア製造業に中心としたインダストリー4.0について、概要から、政府・企業の取り組み事例、今後の展望などについて全12回でまとめていく。

筆者紹介

アーサー・ディ・リトル・アジア
パートナー、東南アジア代表
伊藤　優馬（いとう　ゆうま）

1983年生まれ。グローバル戦略コンサルティングファームのアーサー・ディ・リトルにて13年以上（内、東南アジアで7年以上）のコンサルティング経験。日系企業の東南アジア事業を中心にコンサルティングサービスを提供。特に製造業やエネルギーなどの領域における事業戦略、組織・プロセス改革、合併・買収（Ｍ＆Ａ）・パートナリング戦略などの支援経験多数。

E-mail：ito.yuma@adlittle.com
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