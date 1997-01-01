マレーシア版インダストリー4.0　現在地と展望

新型コロナウイルス感染症のパンデミック（世界的大流行）は、世界中の人々の生活様式・考え方に影響を及ぼす可能性がある。企業活動においても、新型コロナをきっかけに、デジタル技術の活用、すなわちインダストリー4.0（第４次産業革命）の見直しおよび加速が検討されている。このような背景を踏まえ、本連載ではマレーシア製造業に中心としたインダストリー4.0について、概要から、政府・企業の取り組み事例、今後の展望などについて全12回でまとめていく。