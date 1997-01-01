マレーシア版インダストリー4.0 現在地と展望
筆者紹介
アーサー・ディ・リトル・アジア
パートナー、東南アジア代表
伊藤 優馬（いとう ゆうま）
1983年生まれ。グローバル戦略コンサルティングファームのアーサー・ディ・リトルにて13年以上（内、東南アジアで7年以上）のコンサルティング経験。日系企業の東南アジア事業を中心にコンサルティングサービスを提供。特に製造業やエネルギーなどの領域における事業戦略、組織・プロセス改革、合併・買収（Ｍ＆Ａ）・パートナリング戦略などの支援経験多数。
E-mail：ito.yuma@adlittle.com
パートナー、東南アジア代表
伊藤 優馬（いとう ゆうま）
1983年生まれ。グローバル戦略コンサルティングファームのアーサー・ディ・リトルにて13年以上（内、東南アジアで7年以上）のコンサルティング経験。日系企業の東南アジア事業を中心にコンサルティングサービスを提供。特に製造業やエネルギーなどの領域における事業戦略、組織・プロセス改革、合併・買収（Ｍ＆Ａ）・パートナリング戦略などの支援経験多数。
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