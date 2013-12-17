駐在員のためのタイ法律基礎講座

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ＡＳＥＡＮ
佐々木 将平（ささき しょうへい）日本国弁護士。長島・大野・ 常松法律事務所（東京）よりSiam Premier International Law Office Limited（バンコク）に出向中。タイ進出から現地子会社の管理・再編まであらゆる分野の法律問題について日系企業のサポートを担当。
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