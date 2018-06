筆者紹介

十市 崇(といち たかし)

1998年慶應義塾大学法学部卒業、2000年4月弁護士登録、2005年米国Columbia University School of Law (L.L.M)卒業、2006年ニューヨーク州弁護士登録、2006年英国London Business School (MSc in Finance (masters in Finance))卒業。



波多野 恵亮(はたの けいすけ)

2008年慶應義塾大学法学部卒業、2010年慶應義塾大学大学院法務研究科修了、2011年12月弁護士登録。