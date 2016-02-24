労務羅針盤

Id rashin
インドネシアのビジネスで避けては通れない労務問題。基本となる法令の解説から現場での応用まで、経営者が求める実務内容を満載。

筆者紹介

上田ぬ美子
JAC Business Centerマネージャー（JACリクルートメントグループ）。福井県出身。中部ジャワSatyawacana Christian Univ.大学院・開発研究科修了後、インドネシアの日系化学系メーカーなどで、マーケティング、人事・総務に携わり、2007年より現職。

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インドネシア経済

【労務羅針盤】第124回　連載終了にあたり（2016/02/24）

読者の皆様、2010年10月からスタートした「労務羅針盤」も、今回で最終回を迎えることになりました。これま…

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インドネシア経済

【労務羅針盤】第123回　新賃金規定（３）（2016/02/10）

「賃金に関する政令2015年第78号」の内容解説の最後として、休暇その他の事項について解説します。 【不就…

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インドネシア経済

【労務羅針盤】第122回　新賃金規定（２）（2016/01/27）

前稿に引き続き「賃金に関する政令2015年第78号」の内容を解説いたします。 【同一労働同一賃金】 日本でも…

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インドネシア経済

【労務羅針盤】第121回　新賃金規定（１）（2016/01/13）

前稿でも最低賃金の解説をした際に引用した、「賃金に関する政令2015年第78号」には、最低賃金のみならず、…

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インドネシア経済

【労務羅針盤】第120回　最低賃金規定（２）（2015/12/23）

前回に引き続き、「賃金に関する政令2015年第78号」の中の、最低賃金について解説いたします。 【州・県・…

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インドネシア経済

【労務羅針盤】第119回　最低賃金規定（１）（2015/11/25）

本年後半は、労働分野に関する規定が相次いで発令されていますが、その中のひとつに10月23日付で出された「…

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インドネシア経済

【労務羅針盤】第118回　改定労働大臣規定（2015/11/11）

これまで５回にわたり鋭意説明してきた「外国人利用手順に関する労働大臣規定2015年第16号」ですが、既に読…

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インドネシア経済

【労務羅針盤】第117回　労働大臣規定（５）（2015/10/28）

これまで複数回にわたり、「外国人利用手順に関する労働大臣規定2015年第16号」について詳述してきましたが…

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インドネシア経済

【労務羅針盤】第116回　労働大臣規定（４）（2015/09/23）

「外国人利用手順に関する労働大臣規定2015年第16号」の多くの改変箇所の中でも、私たちを驚かせた点の一つ…

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インドネシア経済

【労務羅針盤】第115回　新労働大臣規定（３）（2015/09/09）

前回に引き続き、「外国人利用手順に関する労働大臣規定2015年第16号」について解説します。今回は最近とみ…

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インドネシア経済

【労務羅針盤】第114回　新労働大臣規定（２）（2015/08/26）

前回に引き続き、「外国人利用手順に関する労働大臣規定2015年第16号」について解説します。 【インドネシ…

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【労務羅針盤】第113回　新労働大臣規定（2015/08/12）

昨今、ちまたでも話題になり日本語メディアでもよく取り上げられている、就労許可に関する新労働大臣規定に…

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インドネシア経済

【労務羅針盤】第112回　契約社員（2015/07/29）

一般的に契約社員と呼ばれている期間限定雇用契約に基づいて雇用される労働者においては、言うまでもなく契…

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インドネシア経済

【労務羅針盤】第111回　契約社員ができる業務（2015/07/08）

前回は、直接雇用には、期間非限定雇用契約（以下、正社員）と期間限定雇用契約（以下、契約社員）があり、…

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【労務羅針盤】第110回　雇用形態とコア業務（2015/06/24）

今回から数回にわたり、労働契約の根幹ともいうべき、雇用形態についてのおさらいをしたいと思います。初回…

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インドネシア経済

【労務羅針盤】第109回　外国人の署名行為（2015/06/10）

前回まで３回にわたり、労働監査について解説しましたが、もう１点、特に留意しておきたい事項があります。…

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【労務羅針盤】第108回　労働監査（３）（2015/05/27）

労働監査に関する解説の最終回になります。今回は労働監査の項目の中でも、特に外国人労働者雇用の観点から…

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インドネシア経済

【労務羅針盤】第107回　労働監査（２）（2015/05/13）

前回に引き続き、さまざまな監査項目の中でも、特に留意すべき事項について解説したいと思います。 【労働…

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【労務羅針盤】第106回　労働監査（１）（2015/04/22）

読者の皆さんの会社で、労働局による労働監査が行われたことがありますか。労働監査は、賃金や福利厚生など…

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インドネシア経済

【労務羅針盤】第105回　現地採用雇用契約（２）（2015/04/08）

前回に引き続き今回も、「現地採用社員」の雇用契約について解説いたします。 【宗教大祭手当】 一般的にＴ…

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