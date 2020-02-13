まちかどルピア講座

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みずほ銀行で長年、為替ディーラーの経験を持つ山田氏が、インドネシア暮らしでは必ず世話になる通貨ルピアについて、さまざまな角度からアプローチして解説する。

筆者紹介

山田輝彦（やまだてるひこ）
PT. MHCT Consulting Indonesia
Managing Director

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