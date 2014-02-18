Ｍ＆Ａ法務のケーススタディー in 豪州・ＮＺ

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Ｍ＆Ａのプロである豪州人弁護士が、実務や法例のケーススタディーをご紹介します。

筆者紹介

クリストファー・ブラウン（ミンターエリソン法律事務所 パートナー弁護士、Ｍ＆Ａ/ジャパンデスク）

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オーストラリア金融

【Ｍ＆Ａ法務】第５回豪州Ｍ＆Ａの見通し（2014/02/18）

今回は、2014年のオーストラリアでのＭ＆Ａ活動を予想します。 ■はじめに オーストラリアでは2014年前半に…

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オーストラリア経済

【Ｍ＆Ａ法務】第４回ＮＳＷ州２港のリファイナンス（2013/12/10）

ニューサウスウェールズ（ＮＳＷ）州政府は今年５月末、豪州最大の積み荷コンテナターミナルであるボタニー…

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オーストラリア経済

【Ｍ＆Ａ法務】第３回ＭＡＣ条項は本当に特効薬的な解決策となるか（2013/11/12）

前回アサヒビールがＮＺの企業を買収後、その企業の出資元の投資ファンドを虚偽情報提供で提訴した事件を検…

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オーストラリア社会

【Ｍ＆Ａ法務】第２回アサヒビール ｖ ＰＥＰ＆ユニタス事件（2013/10/08）

過去10年間、キリンビール、サントリー、アサヒビールなどの日系企業は、豪州・ＮＺの食品・飲料産業で積極…

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オーストラリア経済

【Ｍ＆Ａ法務】第１回　Archer v Sage事件（2013/09/03）

本日から、オーストラリアやニュージーランド（ＮＺ）のＭ＆Ａ（合併・買収）法務に関するケーススタディー…

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