新カンボジア・ビジネス法講座

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カンボジアの法律・労務問題について、最新情報を基にポイントを解説する。

筆者紹介

吉田重規　One Asia Lawyersカンボジア事務所（MAR&Associates/JBL Mekong）

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カンボジア経済

【新カンボジア法】第１回・賃金などの各月２回払い省令について（03/13）

これから全12回を予定し、「新カンボジア・ビジネス法講座」を担当させていただきます。以前、「カンボジア…

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