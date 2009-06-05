中国・税関実務ＡtoＺ

筆者紹介

呉 明憲（ご めいけん）

日綜（上海）投資コンサルティング有限公司 副総経理

住友銀行入行後、ほぼ一貫して 法人業務畑を歩む。上海支店赴任後は中国ビジネスコンサルティングに特化し現在に至る。