中国・税関実務ＡtoＺ

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中国でビジネスを始めてから、さまざまな形で接する機会が増える「税関」。中国ビジネスコンサルティングの第一人者として知られる著者が、税関の仕組みや実務についてやさしく、かつ事細かに解説します。

筆者紹介

呉　明憲（ご　めいけん）
日綜（上海）投資コンサルティング有限公司　副総経理
住友銀行入行後、ほぼ一貫して 法人業務畑を歩む。上海支店赴任後は中国ビジネスコンサルティングに特化し現在に至る。

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中国-全国経済

【中国・税関実務AtoZ】最終回・税関実務総括（2009/06/05）

突然ではありますが、約2年間にわたりご愛読いただきました「税関実務AtoZ」は、今回で最終回となります。長…

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中国-全国経済

【中国・税関実務AtoZ】第43回・輸入免税設備の監督管理事前解除（2009/05/15）

加工貿易で輸入した無償貸与設備、奨励類プロジェクトで投資総額の範囲内で免税輸入した設備等については、…

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中国-全国経済

【中国・税関実務AtoZ】第42回・加工貿易貨物の国内販売転換（2009/04/17）

税関が最も厳しく目を光らせているのは密輸行為です。意図していなくとも密輸行為とみなされてしまうものと…

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中国-全国経済

【中国・税関実務AtoZ】第41回・減免税企業に対する税関査察（2009/04/03）

減免税業務の主体としては、減免税設備を輸入する外商投資企業があげられます。代表的な例としては奨励類プ…

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中国-全国経済

【中国・税関実務AtoZ】第40回・保税業務経営企業に対する税関査察（2009/03/20）

保税業務を行っている代表的な単位として「加工貿易企業」があげられます。加工貿易はご存知の通り、基本的…

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中国-全国経済

【中国・税関実務AtoZ】第39回・一般貿易業に対する税関査察（2009/03/06）

今回は一般貿易を行っている会社に対して、税関がどのような観点から査察を行っていくかについて紹介します…

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【中国・税関実務AtoZ】第38回・税関査察（2009/02/20）

■1、税関査察の対象 税関が査察を実施する対象は、1997年に公布された《税関査察条例》の中で以…

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中国-全国経済

【中国・税関実務AtoZ】第37回・税関監督管理規定の違反（2009/02/06）

前回は密輸についてご紹介しましたが、今回はそれよりも程度の軽い「違反」について紹介します。 《中華人民…

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中国-全国経済

【中国・税関実務AtoZ】第36回・密輸とは（2009/01/16）

■1、定義 国際貿易を行っている中で、悪気はないが処理を誤ってしまったがために、本来税関に対して納める…

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【中国・税関実務AtoZ】第35回・珠海マカオクロスボーダー工業区珠海園区（2008/12/19）

税関特殊監督管理区域として、珠海マカオクロスボーダー工業区珠海園区（以下、珠海園区）というちょっと変…

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中国-全国経済

【中国・税関実務AtoZ】第34回・保税港区（2）（2008/12/05）

今回は前回に引き続き、保税港区についてご紹介します。 ■1、保税港区と国外との間を出入りする貨物に…

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中国-全国経済

【中国・税関実務AtoZ】第33回・保税港区（1）（2008/11/21）

保税港区も税関特殊監督管理区域のひとつであり、これに関連する通達としては2007年10月3日より施行されてい…

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中国-全国経済

【中国・税関実務AtoZ】第32回・蘇州工業園区総合保税区（2008/11/07）

税関特殊監督管理区域に、総合保税区というエリアがあります。2006年12月17日付で、国務院より《蘇州工業園…

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中国-全国経済

【中国・税関実務AtoZ】第31回・保税物流中心B型（2008/10/17）

保税物流中心B型とは複数の物流業務を経営する企業がある空間に集中して分布し、一定規模で総合サービス機能…

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【中国・税関実務AtoZ】第30回・保税物流中心A型（2008/09/19）

保税物流中心A型とは税関が批准する監督管理場所で、中国国内の独立した企業が輸出入貨物や税関手続きを終え…

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中国-全国経済

【中国・税関実務AtoZ】第29回・保税倉庫とは（2008/08/29）

保税倉庫とは、保税貨物およびその他税関手続きを終えていない貨物を専門的に保管する倉庫のことで、税関の…

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【中国・税関実務AtoZ】第28回・輸出監管倉庫（2008/08/15）

輸出監管倉庫とは、すでに税関輸出手続きが完結した貨物に対して保管、保税物流配送、流通性付加価値サービ…

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【中国・税関実務AtoZ】第27回・加工貿易における無償貸与設備（2008/08/01）

加工貿易における無償貸与設備とは、1998年7月1日に公布された《外経貿部、税関総署：加工貿易輸入設備関連…

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【中国・税関実務AtoZ】第26回・加工貿易核銷（2008/07/18）

輸入保税部材を使用して加工貿易を展開する企業は、加工貿易契約の履行完了または契約を終止した場合、規定…

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【中国・税関実務AtoZ】第25回・加工貿易の単耗管理（2）（2008/07/04）

5、申告方法 （1）申告方法 単耗の申告には、加工貿易における部材および製品の商品名称、商品番号、計…

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